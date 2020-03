Conflitti delle famiglie nelle convivenze da coronavirus: decalogo degli psicologi

​PADOVA - Non è solo l'ansia, la paura della malattia e della morte, c'è anche l'esplodere dei conflitti e dei disagi delle famiglie problematiche all'ombra della quotidianità domestica del Coronavirus. Lo racconta Fortunata Pizzoferro, vicepresidente dell'Ordine degli psicologi del Veneto, che sta promuovendo una campagna di responsabilità degli enti pubblici e privati per i numeri verdi in questi giorni a favore di chi è colpito da ansie, timori, incertezze e solitudini dovuti all'isolamento forzato.



«I bisogni delle famiglie sono tanti, e non vanno dimenticati in questo periodo in cui incombe l'emergenza da Coronavirus - rivela - Sto seguendo il caso di uno studente padovano di 16 anni che vive in casa con i genitori e un fratello più vecchio, tossicodipendente. È un giovane che seguivo prima dell 'emergenza ma oggi la situazione è peggiorata: all'ansia dovuta al contagio si aggiunge il timore di possibili atti di violenza del fratello più grande sta vivendo vere e proprie crisi di astinenza» . Il 16enne si sente sopraffatto da questa condizione: «non può uscire e distrarsi con attività fisica o studio con gli amici, non può sottrarsi a una condizione famigliare estremamente tesa e complessa - afferma - perché nel caso il fratello più grande diventi violento con lui o con i famigliari sarebbe molto difficile chiamare i soccorsi. Lo psicologo in questo caso diventa l'unico appoggio esterno del paziente, ogni vicenda va conosciuta e indagata».



In questo caso il consiglio è quello «di mantenere i contatti con il mondo esterno via mail, tenere il focus sulle proprie esperienze positive e passioni». È nell'ottica della competenza e dell'affidabilità che il sostegno psicologico diventa essenziale in questi momenti. Su questa spinta nasce l'appello dell'Ordine degli psicologi del Veneto a tutti gli enti pubblici e privati che stanno attivando i numeri verdi di sostegno psicologico alla cittadinanza. «Si tratta di un'iniziativa lodevole a patto che la gestione di queste telefonate venga a affidata a professionisti in grado di attenersi alle linee guida predisposte per situazioni complesse come questa, è importante non improvvisare» dichiara Luca Pezzullo, presidente dell'Ordine degli psicologi del Veneto, che insieme al Consiglio dell'Ordine ha messo a punto alcune direttive cui i professionisti dovrebbero attenersi per dare supporto a persone che hanno in casa familiari con disabilità o malattie degenerative. Un decalogo per genitori preoccupati per figli grandi e piccoli che non sanno come occupare il tempo, ma anche per sanitari o operatori dell'emergenza sottoposti oggi ad un enorme carico di stress e paure. © RIPRODUZIONE RISERVATA