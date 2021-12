Consigliera della Lega minacciata alla stazione da uno straniero: «Mi ha anche starnutito addosso»

PADOVA - La consigliera comunale della Lega Vera Sodero vittima di un’aggressione verbale da parte di uno straniero. I fatti sono avvenuti subito dopo pranzo in stazione. É la stessa consigliera a narrarli attraverso i social network: «Un uomo di colore senza mascherina mi ha starnutito addosso, poi ha cominciato a rivolgermi offese irripetibili. Pensando che avesse qualche problema - ha proseguito - l’ho ignorato e mi sono diretta a fare il biglietto». Ma lo sconosciuto non si è placato: «Dopo alcuni minuti si è materializzato nuovamente di fronte a me e ha ripreso a proferire parole orribili. Ha urlato nei miei confronti con tale foga che numerosi passanti si sono girati per capire cosa stesse accadendo». Sodero ha concluso con un attacco all’amministrazione comunale: «É assurdo continuare a nascondere la testa sotto la sabbia parlando di percezione e di città sicura. La stazione ferroviaria presenta pesanti criticità sul fronte della sicurezza urbana».

Nel frattempo per tutta la giornata di ieri gli agenti della Questura e della Polizia locale hanno effettuato controlli straordinari. L’attività si è svolta in più obiettivi sensibili della città a cominciare dall’area della stazione ferroviaria e del popoloso quartiere Arcella. Obiettivo della task force è stato quello di reprimere il fenomeno dei reati predatori, ma anche quello di evitare situazioni di rischio contagio legati al Covid-19, con controlli della mascherina e del distanziamento.