Non gli fa l'elemosina, 17enne picchia il suo cane e lo riduce in fin di vita

di Nicola Benvenuti

CONSELVE - Non riceve l'elemosina e si scaglia contro il cane di un'anziana a passeggio, riducendolo in fin di vita. Paura per una donna di Conselve, che con il suo amico a 4 zampe, nel pomeriggio di mercoledì si era recata nel parco pubblico del centro tra l'ospedale e il patronato, l'antica villa Lazara: qui è rimasta vittima di un gesto di violenza gratuito da parte di un minore, peraltro presto individuato. La signora, molto conosciuta in paese per aver lavorato per anni nella segreteria delle scuole...