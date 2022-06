PADOVA - Mancano poche ore al primo concerto allo stadio Euganeo dopo due anni di stop forzato dalla pandemia. Alle 21 la celebre popstar bolognese Cesare Cremonini salirà sul mega palco allestito per la tappa del tour “Cremonini Stadi 2022”. In occasione dell’evento sono attesi oltre 40mila spettatori.

Il concerto sarà super blindato e in campo scenderanno pure le squadre antiterrorismo. Per garantire la sicurezza i cieli dell’Euganeo saranno sorvolati da un elicottero della polizia. Ma non finisce qui. Scatteranno anche il piano del traffico e una serie infinita di divieti. Ieri il sindaco Sergio Giordani ha firmato l’ordinanza che vieta vendita, somministrazione e detenzione di bevande contenute in bottiglie e recipienti di vetro nell’area.



IL COMMENTO

«È il primo grande evento musicale dopo la pausa forzata per il Covid e abbiamo messo in campo tutte le risorse necessarie per consentirne il regolare svolgimento – dichiara Antonio Sbordone, questore di Padova – Non posso esimermi dal raccomandare a tutti gli spettatori di giungere allo stadio con anticipo, di utilizzare tutte le soluzioni di parcheggio indicate, privilegiando i parcheggi satellite siti a Limena, in via Sarpi ed in via Tommaseo, e di consultare il sito web dell’organizzatore seguendo con precisione quelle che sono le “istruzioni per l’uso” per la partecipazione. Le forze di polizia, i vigili del fuoco ed il soccorso sanitario daranno il massimo ma è necessario, come sempre, l’impegno di tutti». I dettagli sono stati definiti nell’ultimo tavolo tecnico, venerdì scorso, in questura.



LA STRETTA

Sulla base delle direttive emanate dal prefetto Raffaele Grassi in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica sono stati pianificati articolati servizi. Vi sarà uno straordinario impiego di personale della polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia penitenziaria con il rinforzo di contingenti del II reparto mobile della polizia di Padova e del IV battaglione mobile dei carabinieri di Mestre. L’allerta è massima per garantire in ogni istante l’ordine.

Il complesso piano di viabilità e sosta sarà poi attivato dagli agenti della polizia locale. Come sempre accade in queste occasioni, la municipale vuole evitare che, attorno allo stadio, la viabilità possa andare in sofferenza.



IL QUARTIER GENERALE

Tutte le risorse in campo saranno coordinate dal Pca (Posto di comando avanzato) insediato nella sala Gos dello stadio Euganeo. Una “control room” che, attraverso le immagini di videosorveglianza e le comunicazioni radio, fornirà il supporto per le decisioni del dirigente del servizio di ordine e sicurezza pubblica e gli interventi delle squadre di soccorso sanitario.

All’interno dello stadio sarà allestito anche un ufficio di polizia giudiziaria per eventuali emergenze. Oltre al personale in uniforme, la zona sarà presidiata anche da agenti in borghese. Saranno schierate le squadre antiterrorismo di polizia e carabinieri. E, ancora, artificieri e unità cinofile antisabotaggio saranno impiegate per controllare lo stadio Euganeo e le strade circostanti. Squadre dedicate delle forze dell’ordine cureranno poi i servizi di contrasto al bagarinaggio e alla tutela del diritto d’autore. Non manca neanche la sorveglianza aerea, che sarà assicurata da un elicottero del X reparto volo della polizia.



I DIVIETI

All’ingresso sono previsti controlli di sicurezza straordinari. Saranno bloccati i grandi zaini, sono consentite solo borse o pochette. Inoltre non è permesso entrare con bottiglie, lattine ed oggetti contundenti; sarà inibito anche l’uso di attrezzatura fotografica e audiovisiva. Vietati all’interno dello stadio anche animali, strumenti musicali, ombrelli, caschi e puntatori laser.