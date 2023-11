Saonara. Esplosione in sicurezza: è stata fatta brillare una granata della Prima Guerra Mondiale

SAONARA (PADOVA) - A fine ottobre il rinvenimento in un'area agricola di Saonara. Oggi, 7 novembre, la deflagrazione in tutta sicurezza.

Il "granata day" è scattato alle 12.17 odierne. Gli artificieri dell’esercito hanno disinnescato, dietro villa Valmarana a Saonara, un ordigno bellico della prima guerra mondiale. Le operazioni hanno richiesto un delicato lavoro per neutralizzarlo. Gli specialisti dell’8° Reggimento guastatori paracadutisti “Folgore“ sono intervenuti con lo stretto coordinamento del comando dei carabinieri di Legnaro e la Polizia Locale di Saonara. Presente anche, a scopo precauzionale, personale sanitario del Suem 118 nel caso l'attività avesse riservato delle complicanze. A scopo precauzionale la strada di accesso alla via dove è avvenuto il disinnescamento è stata chiusa per alcune ore, le operazioni di bonifica da parte degli artificieri dell’esercito sono state eseguite con le strumentazioni previste dalle procedure e una volta messo in sicurezza l’ordigno è stato fatto brillare in un’area individuata e predisposta, in modo da tutelare la pubblica incolumità. All'attività ha partecipato in presa diretta il sindaco di Saonara Michela Lazzaro che al termine della procedura ha riferito: «Gli interventi di bonifica di ordigni bellici sono testimonianze della nostra storia e delle guerre passate. Ringrazio quanti hanno collaborato nelle fasi di questa delicata operazione e un sentito grazio all’Esercito per le funzioni che svolge, anche operazioni come queste provano le importanti attività di tutti i giorni per la salvaguardia e la sicurezza per tutti noi cittadini».