Covid Veneto, il bollettino di oggi, venerdì 8 aprile 2022: 6.928 casi nelle ultime 24 ore e 12 vittime del virus

Covid in Veneto, il bollettino di oggi , venerdì 8 aprile 2022. Secondo i dati del report della Regione nelle ultime 24 ore nel nostro territorio sono stati scoperti 6.928 nuovi contagi da Coronavirus, il dato porta i positivi da inizio pandemia a quota 1.542.387. Sempre nello stesso arco di tempo le vittime del virus sono state 12, con il totale che arriva a 14.245. Gli attualmente positivi sono oggi 79.901

Stabili a 857 i ricoveri dei malati Covid in area medica, ma si abbassa ulteriormente quello dei pazienti in terapia intensiva, 42 (-5). Per quanto riguarda i vaccini ieri sono state somministrate 1.700 dosi, delle quali 55 sono prime inoculazioni.

Contagi nelle province del Veneto

E' Padova la provincia nella quale si registra il maggior numero di nuovi positivi, con 1.364 casi, segue Vicenza con 1.302 casi e Venezia a stretto giro con 1.300. A Treviso ci sono stati 1.224 casi, a Verona 1.084. Numeri decisamente inferiori a Rovigo, con 377 nuovi contagi e Belluno, con 202.