PADOVA - Un boom senza precedenti. Con i padovani, compresi gli under 14, che si confermano “gran lettori”. Gli accessi dei giovani hanno fatto registrare un incremento del 72,6%, ma hanno subito un’impennata pure il numero degli utenti della piattaforma digitale Mlol per sfogliare gratuitamente libri e riviste online (+78,9%), e l’affluenza in tutti i poli periferici. Il sistema bibliotecario, costituito dalla sede centrale del San Gaetano e da altre sette biblioteche di quartiere, infatti, nel 2023 ha inanellato dati record, come evidenziano i 117.705 prestiti (l'anno precedente erano stati 91.814), con un rialzo pari al 28,1%.

La disamina è stata fatta ieri da Andrea Colasio che è partito da un indicatore preciso: all’interno del catalogo unico, il Puv (Polo Universitario Veneto), che mette assieme tutte le biblioteche universitarie e quelle di alcuni Centri studi cittadini, balza agli occhi che quelle urbane, da sole, lo scorso anno hanno effettuato il 55,7% dei prestiti complessivi. E pure questi ultimi sono in crescita con un +6,3%, rispetto al 2022.

L'AFFLUENZA

«Un indicatore significativo – ha commentato l’assessore alla Cultura – è quello concernente l'affluenza registrata all'interno delle diverse biblioteche, con 147.089 persone che sono entrate nelle varie sedi, che denota, rispetto al 2022 quando erano state 104.566, un incremento del 27,4%. Un ulteriore elemento rilevante è che sempre nel 2023 sono saliti gli accessi degli adulti, passati da 104.566 a 128.335, con un incremento del 22,7%. Però l’aspetto maggiormente rilevante è la crescita della presenza dei giovanissimi: nel 2022 erano entrati nelle biblioteche 10.865 ragazzi, mentre nel 2023 sono stati addirittura 18.754, un boom del 72,6%».

NEI QUARTIERI

L'incremento dei prestiti, che evidenzia un valore medio pari al 28,1%, presenta delle diversità territoriali. «A parte il caso di quelli effettuati con Mlol, con un +124,9% – sottolinea Colasio –, si registrano valori superiori alla media nel quartiere Savonarola (+31,9%) e alla Civica (+31,1%), che non solo risulta essere la biblioteca che ne effettua il maggior numero, cioè 25.518, ma è anche una di quella dove l'incremento rispetto al 2022 è più accentuato, cioè +31,1% assieme alla sede del Brentella, con +30,1%».

L’aumento nei rioni poi si conferma pure nella fruizione dei ragazzi. Nel 2023 il sistema registra un rialzo medio pari al 72,6% dell'affluenza degli under 14 e l’analisi per quartiere evidenzia alcune differenze: nella biblioteca Brenta-Venezia l'impennata delle presenze giovanili è molto più marcata (+148,1%), probabilmente dovuta ai problemi relativi all'apertura della sede che si erano avuti precedentemente. Notevole, inoltre, è il risultato della struttura dell'Arcella, dove la presenza dei ragazzi è salita del 94,1%. Sempre tra i più dinamici si colloca il polo del Bassanello, dove si rileva un incremento dell'86,9%. Rispetto al 2022 anche al Forcellini, con +75,8%, e alla Civica, con +74,8%, si notano valori di crescita, superiori alla media.

«In termini assoluti – annota l’assessore – va ricordato come la biblioteca con la maggiore affluenza di ragazzi sia quella del Bassanello con 3.841 giovani utenti, seguita dalla sede del Brentella con 3.386. Il terzo che supera la soglia dei tremila ingressi da parte di giovani è il polo dell'Arcella con 3.043 entrate». Notevole, inoltre, si rivela nel 2023 l'entità delle nuove iscrizioni al sistema bibliotecario: 6.195, con una crescita del 12,5% rispetto all'anno precedente. «L’importanza del nostro ruolo – ha detto ancora Colasio – è che portiamo i libri nelle periferie, oltre che in centro, con le biblioteche dei quartieri che svolgono un’azione fondamentale di democratizzazione nell’accesso ai beni culturali». «Gli ottimi dati – ha commentato la responsabile Vincenza Cinzia Donvito – dimostrano la capacità del sistema di adeguarsi alle nuove esigenze di questo servizio pubblico come dimostra il gradimento degli utenti che apprezzano anche il sito web».

LE PREFERENZE

Nella top five dei titoli più richiesti dai padovani figurano i seguenti libri: 1) Il mostro peloso (Henriette Bichonnier); 2) A nanna (Dorothée de Monfreid); 3) La ragazza dimenticata (Karin Slaughter); 4) Le ore più buie (Michael Connelly); 5) Caminito: un aprile del commissario Ricciardi (Maurizio de Giovanni).