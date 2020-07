Batteria della bici elettrica esplode all'improvviso: incendio e fumo, evacuata un'intera palazzina

PADOVA - Scoppia la batteria di una bicicletta elettrica: incendio all'una di notte, il 28 luglio 2020, in via monte Suello, in zona Chiesanuova, a Padova. Il palazzo è stato invaso dal fumo: 11 famiglie, per un totale di 17 persone, sono state evacuate. Fortunatamente nessuno è rimasto intossicato. Lo stabile comunque risulta inagibile.



Secondo la prima ricostruzione dei fatti a scatenare le fiamme e il fumo è stata l'improvvisa esplosione della batteria di una bicicletta elettrica, all'interno della camera di un appartamento al primo piano della palazzina, affittato a studenti. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e la polizia. Ultimo aggiornamento: 09:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA