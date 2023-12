PADOVA - Carlo Pasqualetto è il nuovo segretario regionale di Azione in Veneto. Confermando le attese della vigilia, l'assemblea dei 120 delegati regionali, ieri mattina al Crowne Plaza, ha chiamato a guidare il partito che si riconosce a livello nazionale in Carlo Calenda, l'imprenditore padovano di 35 anni che a Padova è consigliere comunale per la lista Giordani.

L'INTERVENTO

«È un incarico che ho accettato con grande entusiasmo quando me lo hanno proposto i colleghi Nicolò Rocco e Govanni Faverin e lo hanno condiviso con i segretari provinciali. Continuerò il lavoro serio e costante del mio predecessore Marco Garbin, chiamato a lavorare all'interno del partito con una delega a livello nazionale - ha commentato subito dopo la sua elezione Pasqualetto - Azione è un partito che coniuga tre valori in cui crediamo molto: europeismo, inclusività e innovazione. Sapremo dare al territorio veneto quella proposta progettuale e politica che una regione come la nostra necessita per ritornare a competere nella sua dimensione pubblica e privata a livello europeo».

«Infrastrutture e organizzazione della cosa pubblica sono fondamentali per accompagnare le imprese in partite che devono vedere burocrazie locali e nazionali dialogare come partner con le realtà imprenditoriali, professionali e del privato sociale - ha aggiunto il neo segretario regionale del partito di Calenda - È una sfida di sistema e di filosofia dell'azione pubblica e privata che stiamo portando già avanti nelle pubbliche amministrazioni di tutto il Veneto. Approfitto per ringraziare i segretari provinciali di Padova Bruno Cacciavillani, di Vicenza Marica Dalla Valle, di Treviso Fabio Pezzato, di Rovigo Roberto Neodo, di Belluno Andrea De Bortoli e di Venezia Cristian Zara per l'enorme lavoro e per l'aiuto che mi daranno in questo importante compito».

L'APPUNTAMENTO

Pasqualetto, già responsabile nazionale per la Transizione digitale di Azione, questo pomeriggio farà gli onori di casa quando ad arrivare a Padova sarà Calenda, atteso alle 19 nella sala principale della libreria ItalyPost (viale Codalunga 4L zona Stazione) per la presentazione in anteprima regionale del libro "Il Patto". Nel suo ultimo incontro pubblico nella città del Santo, proprio Calenda aveva auspicato che anche a Padova potesse nascere in tempi brevi un gruppo consiliare di Azione. Nonostante all'interno della civica del sindaco siano stati eletti consiglieri sia Pasqualetto e sia Cacciavillani, la costituzione del nuovo gruppo pare per il momento congelata per evitare nuove fibrillazioni in maggioranza.