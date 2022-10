Auto contro scooter, 14enne in terapia intensiva

PADOVA - Grave incidente stradale oggi, 3 ottobre, alle 15,45 in via dell'Industria a Padova. Per cause ora al vaglio degli agenti della Polizia locale si sono venuti a scontrare un'auto condotta da un uomo di 38 anni e uno scooter. Ad avere la peggio è stato il conducente della moto, un quattordicenne residente in città, che è stato disarcionato dal mezzo e catapultato sull'asfalto. Fin dai primi istanti si è capito che il suo quadro clinico era preoccupante. Sul posto si sono portati oltre agli agenti i sanitari del Suem 118. Il giocane è stato stabilizzato e trasportato in ospedale. Ora si trova ricoverato nella Terapia intensiva della Pediatria. La prognosi è riservata. I medici che fin da subito l'hanno preso in cura stanno facendo di tutto per salvarlo. La Polizia locale, visto il quadro clinico preoccupante in cui versa il ferito si sono riservati di sequestrare i mezzi coinvolti in attesa di avere un quadro definitivo della situazione. Disagi alla viabilità per circa novanta minuti. Tempo necessario agli operatori di terminare l'attività.