Il papà morì, ma non per le valvole killer: figlia deve restituire 90mila euro

di Marco Aldighieri

PADOVA - Non c’è pace per la famiglia di: la prima vittima delle cosiddette valvole “killer”. Il tecnico della Telecom aveva 52 anni ed era stato operato il 12 febbraio del 2002 dal professore Dino Casarotto. È morto undici giorni più tardi, il 23 febbraio, mentre era in convalescenza a casa. Ma i suoi familiari non hanno ottenuto giustizia nè in sede penale e nè in sede civile. Motivo, il giudice del Tribunale civile ha dato ragione all’Azienda ospedaliera perchè le valvole cardiache avevano il marchio Ce. Così dopo la moglie di Benvegnù, la cartella esattoriale dell’Agenzia delle Entrate è arrivata anche a sua figlia, che dovrà risarcire l’ospedale con: i soldi della provvisionale più gli interessi maturati, incassati come risarcimento danni per la morte del padre.