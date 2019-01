Stroncato a 44 anni Visentin, coordinatore di Forza Nuova

di Barbara Turetta

LIMENA - Ha lottato fino all'ultimo istante con quella tenacia che lo ha sempre contraddistinto nel condurre le battaglie per gli ideali in cui credeva. Ma purtroppo la malattia che da tempo cercava di sconfiggere ha avuto il sopravvento: si è spento alle 8 di ieri mattina, 44 anni, segretario regionale di Forza Nuova. Un volto noto per chi milita nella destra padovana, e per chi assieme a lui è sceso tante volte in strada per manifestare.Visentin, che lavorava come tipografo a Padova, originario di Sarmeola di Rubano, da tempo viveva a Limena. Qui, a sostenerlo nella lunga lotta contro il tumore, i famigliari, gli amici e la compagna di vita, Alessandra. Da sempre vicino alle forze di destra, da qualche anno apparteneva a Forza Nuova e rapidamente era entrato nel direttivo del partito prima come coordinatore provinciale (oggi il ruolo è ricoperto da Luca Leardini) e poi nel 2016 era stato nominato segretario regionale.