PADOVA «Per l'Italia, il rischio che nuovi contagi arrivino da fuori non è una possibilità, ma una certezza. Lo abbiamo di recente sperimentato a Padova, dove una badante è tornata da fuori l'Unione Europea e ha infettato tutta la famiglia». Lo ha precisato Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di Medicina molecolare e virologica dell'Università di Padova, durante la trasmissione Agorà, su Rai 3. Quanto agli studi che parlano di una mutazione del virus che lo abbia indebolito, prosegue, «non sono attendibili perché basati su osservazioni estemporanee e non su un esperimento. Per capire se è vero bisogna infettare un animale e vedere cosa succede, ma per ora non abbiamo un modello animale per capirlo». È vero che le persone che si ammalano non si ammalano come prima, ma questo, ha ribadito, «avviene perché abbiamo mascherina e distanza che riducono la carica virale». Anche perché, se è vero che «il virus muta da noi, dovrebbe mutare anche in America e Germania, eppure vediamo una situazione di contagi che non lascia pensare questo».





Consulente della Procura di Bergamo

Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di Medicina molecolare e virologica dell'Università di Padova, proposto come consulente del pool incaricato dalla Procura di Bergamo nell'inchiesta per epidemia colposa sulla mancata zona rossa nei comuni di Alzano Lombardo e Nembro, a inizio marzo. Il virologo durante la trasmissione Agortà trasmessa su Rai 3, ha spiegato che con la Proura di Bergamo

Non ho ancora firmato nulla». Nonostante la notizia della sua consulenza tecnica sia già stata data per certa dalla stampa, sottolinea «in procura non ho ancora firmato nulla, non ho parlato con nessuno, non so cosa mi chiedono. Bisogna verificare che io abbia le competenze giuste. Potrebbero anche chiedermi una cosa che non so fare. C'è un appuntamento in settimana per definirlo».

