Falsa testimonianza, il vescovo emerito mons. Magarotto condannato a 16 mesi

di Marco Aldighieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RUBANO - Il vescovo emerito, monsignor, 92 anni, è stato condannato a un anno e 4 mesi, con la sospensione della pena, per il reato di falsa testimonianza. A tradirlo è stato un pentimento postumo a una sentenza del tribunale civile. Nato a Pernumia, ora residente a Rubano, è il quinto di nove fratelli. Laureato in legge e teologia, il 24 marzo del 1990 è diventato vescovo della diocesi di Chioggia, mentre il 31 maggio del 1997 è stato nominato vescovo della diocesi di Vittorio Veneto fino al 3 dicembre del 2003 quando si è ritirato per raggiunti limiti di età.Tutto è iniziato nel 1991 quando i due figli di una cugina del monsignore hanno iniziato a darsi battaglia per contendersi l’eredità di una casa.