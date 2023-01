SAN MARTINO DI LUPARI - «Ti giochi tutto in due minuti e quando ho visto che i giudici si sono girati quasi subito è stato fantastico considerato che l'attesa per la performance è stata veramente molto stressante». Ne ha calcati tantissimi di palcoscenici, in Italia ed all'estero, ma quello di venerdì sera della terza edizione del programma di Rai 1 The Voice Senior condotto da Antonella Clerici, è stato senza dubbio il più particolare per Alex Sure, nome d'arte e gioco di parole, che ha ormai sostituito quello registrato all'anagrafe: Alessandro Sicuro, 63 anni, di San Martino di Lupari.

Cresta sui capelli, canottiera nera e gonna a disegno Tartan. Così come a volte lo si vede in giro, nulla di costruito in lui, eccolo affrontare i giurati: Loredana Bertè, Clementino, Gigi D'Alessio ed i Ricchi e Poveri. Loro non vedono chi c'è sul palco. Se interessati dall'interpretazione, premono un bottone e la poltrona si gira svelando chi sta cantando. Se non avviene entro il termine del pezzo, c'è l'eliminazione. Dopo 26 secondi ecco girarsi Clementino e i Ricchi e Poveri, dopo 50 D'Alessio e un secondo dopo la Bertè. Tutti trascinati nel vortice interpretativo del brano You shock me all night long degli AC/DC, formazione cult di Alex che ne interpreta i brani da diversi decenni.

FUORI COPIONE

C'è di più. Talmente grande l'energia musicale trasmessa dal padovano, che Clementino ha voluto cantare con lui Walk this way degli Aerosmith. «Non era assolutamente una parte preparata, tutto fuori copione», rivela Alex. Che poi aggiunge: «Ho scelto Clementino che è un cantante hip hop ma anche rock come si è visto, sono felicissimo. Aveva bloccato Loredana (tra i giurati c'è questa opzione ndr) che c'è rimasta molto male avendo un'anima molto rock. Comunque sono speciali tutti i giurati, li ho potuti conoscere».

Altre tre puntate per scegliere i cantanti. Ogni giudice ne avrà 12, li ridurrà della metà e poi ci saranno semifinale e finale con voto popolare. «Mi sto preparando, ho avuto un riscontro inaspettato dal pubblico. Profilo Facebook esaurito, non riesco a rispondere ancora a tutti i messaggi».

«Sono più contento di lui» commenta l'amico e noto batterista professionista padovano di Campo San Martino Andrea Squizzato. È stato lui a proporre ad Alex di cimentarsi nella sfida televisiva e ad accompagnarlo negli studi: «Non è perchè è facile parlare a posteriori, ma ero sicuro che Alex avrebbe passato il turno. Si sta preparando con tanto impegno alla prossima sfida, dobbiamo dargli il massimo supporto».