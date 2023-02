CITTADELLA - Il Cittadella oggi pomeriggio tornerà ad allenarsi al Tombolato, all'orizzonte c'è da preparare la trasferta di sabato prossimo con la Ternana, nel weekend pesantemente sconfitta nel derby con il Perugia, che grazie alla vittoria si è portato in classifica a meno uno dai granata (che stazionano al tredicesimo posto, con 30 punti). Il Cittadella adesso ha due lunghezze di vantaggio sui play out, che attualmente giocherebbero Como e Benevento. La classifica resta molto corta, basta davvero poco per scalare le posizioni, e altrettanto per scendere: il caso "drammatico" è quello del Brescia, in caduta libera. La squadra lombarda ha perso tutte e sei le gare del girone di ritorno fin qui disputate, il Brescia affronterà il Cittadella nel turno infrasettimanale del 1 marzo. Alla ripresa degli allenamenti Gorini potrà contare su Del Fabro, che ha saltato l'ultimo turno per un attacco influenzale, mentre saranno da valutare le condizioni di Salvi e Varela, indisponibili con la Reggina per fastidi muscolari. Per il prossimo turno sarà nuovamente convocabile anche Perticone, che ha scontato il turno di squalifica.

Un aiuto per Filippo

Quella della vittoria con la Reggina è stata una giornata dedicata alla solidarietà. Prima della partita il Cittadella con i suoi tifosi aveva vinto un'altra partita importantissima, in campo e sugli spalti con uno striscione dedicato al piccolo Francesco "nato per combattere". É un bambino affetto dalla sindrome di Sanfilippo, malattia rara neurodegenerativa ad oggi senza una cura. La società, dopo essersi messa in contatto con l'associazione Sanfilippo Fighters, ha deciso di essere accanto a tutti i bambini affetti da una malattia incurabile, la Mucopolisaccaridosi di tipo III facendo accedere al campo Francesco, accompagnato dal fratello e dal papà, e donando a fine gara tre maglie da mettere all'asta il cui ricavato sarà destinato alla ricerca. Le maglie autografate saranno quelle di Perticone, Branca e Antonucci.

L'emergenza terremoto

La Lega Serie B aderisce alla raccolta fondi dell'Unicef Italia aperta per l'emergenza terremoto in Siria e Turchia per salvare quante più vite possibili, fra di loro molti bambini le cui condizioni sono rese ancora più difficili dal freddo intenso. Lo fa con una serie di attività legate agli stadi e ai canali di comunicazione invitando tutti a dare il proprio contributo su www.unicef.it/terremoto. In particolare la raccolta fondi servirà per fornire aiuti di primo soccorso tramite acqua potabile, coperte e alimenti ai bambini e alle famiglie colpite dal terremoto.