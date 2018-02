Wanbao: si intravede una luce per i 130 lavoratori in cassa integrazione

di Alessia Trentin

BELLUNO -aperte in: per isi intravede una luce., ovvero concessi a chiunque sia disposto a mantenere il posto ma ridurre le ore, e scivolo pensionistico per chi è prossimo alla data di fine lavoro. Dall'incontro con la proprietà di qualche giorno fa i sindacati hanno portato a casa una nuova speranza.Le basi sono state poste, da qui in avanti si partirà per trovare la quadra del cerchio con un'unica certezza in testa: non ci saranno licenziamenti. Le parti avranno tempo fino a luglio per dialogare. «Al momento dobbiamo trovare una soluzione per 130 lavoratori in cassa integrazione straordinaria fino al 30 settembre spiega Luca Zuccolotto segretario generale Fiom Cgil -; la scadenza è il 19 luglio, perché da quel momento in poi partono i 75 giorni per l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo». Fino a qualche tempo fa i lavoratori con un futuro precario all'ex Zanussi erano 163, fuoriuscite volontarie e l'aumento dei volumi hanno abbassato il numero...