LIVINALLONGO - Lo ski safari di Arabba? Sette giorni di discese sulla neve fra le più belle piste delle Dolomiti, ogni giorno con un itinerario diverso e con un altrettanto diverso pernottamento in rifugio. Se la cosa vi incuriosisce e siete disposti a spendere fino a 5000 euro per quelle emozioni, non affannatevi a cercare informazioni su internet o social, perché potreste non trovare traccia. L’idea, lanciata nel 2014 dalla scuola sci Arabba, infatti riscuote un tale successo che le prenotazioni per quest’inverno sono già sold out da agosto e il metodo di promozione di tale pacchetto turistico appare oggi forse anacronistico nel mondo della tecnologia, ma quanto mai efficace.



LA COMUNICAZIONE

«Il passaparola - afferma Simon Grones presidente di Msa, società della scuola sci Arabba - ci contattano e arrivano turisti da Nuova Zelanda, Kenya, America e dalle nazioni più disparate del mondo, non abbiamo attualmente necessità di ulteriori forme di promozione. C’è una signora che arriva apposta dall’Australia per l’ottavo anno consecutivo assieme a due amici. Per il 99% si tratta di clientela estera, ma recentemente abbiamo avuto richieste anche da gruppi italiani, pochi giorni fa ci hanno contattato da Napoli ma non abbiamo più disponibilità per quest’inverno».



IL PROGRAMMA

Dopo una giornata sugli sci, il rientro in albergo o in appartamento, a piedi, in auto o ski bus, per poi la mattina dopo ripartire con le stesse modalità. Niente di tutto questo, perché i 24 maestri della scuola sci Arabba con la formula dello ski safari hanno colto nel segno, soddisfacendo la voglia di una clientela di nicchia che desidera una vacanza “sci ai piedi 24 ore su 24”. «Raccogliamo le richieste che possono essere singole o collettive - spiega Grones - e organizziamo gruppi che vanno dai 3 ai 10 sciatori, per una durata della vacanza genericamente di sette giorni, ma anche meno. Proponiamo il percorso sciistico, che può snodarsi lungo le piste di Arabba, Ski Civetta, Falcade, Cortina, ma anche Val Pusteria, San Candido, Brunico e altre località, verificando contestualmente le disponibilità per i pernottamenti. Generalmente la formula prevede il termine della giornata sugli sci proprio con la cena e il pernottamento sul rifugio collocato sulle piste, dal quale si riparte il mattino successivo per un nuovo tour sciistico e un altro pernottamento in un rifugio diverso».



LO SPETTACOLO

Il silenzio e la visione dei panorami in notti stellate anche oltre i 2000 metri, e il risveglio nel candore dell’alba, ammirando la montagna innevata e le piste immacolate, pronti per una giornata entusiasmante sugli sci. Ma i bagagli per gli spostamenti giornalieri da rifugio a rifugio? «Pensiamo a tutto noi, organizziamo il trasporto bagaglio e offriamo il pacchetto all inclusive completo già di skipass. Inoltre accompagniamo sempre i clienti durante le giornate di sci, spiegando le montagne, il territorio e le sue caratteristiche, perché riteniamo che questo sia il modo migliore per attrarre il turista verso un tipo di turismo immersivo nei luoghi dolomitici. Capita che il nostro presidente della riserva di caccia accompagni i turisti e racconti loro le caratteristiche della flora e della fauna locale che si va a incontrare durante la giornata di sci, per questo ci limitiamo a gruppi di massimo dieci persone, altrimenti il racconto sarebbe troppo dispersivo, oltre a creare problemi nella reperibilità dei posti in rifugio».



ORGANIZZAZIONE E PREZZI

«Ci limitiamo a organizzare due, tre, al massimo cinque gruppi a settimana. Capita che un singolo turista ci chieda uno ski safari, magari anche solo di tre giorni, e noi cerchiamo di collocarlo nell’organizzazione di un gruppo. Il costo dipende da rifugio a rifugio, in media per una settimana è di 2500 euro a persona, ma si può arrivare anche oltre i 5000»”. Chi vuole può contattare la scuola sci Arabba, ma per l’inverno 2024 – 2025...