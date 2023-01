AGORDO/CENCENIGHE - La tradizione dei fuochi propiziatori ad Agordo risale ormai a più di 50 anni fa. Erano infatti gli inizi degli anni Settanta, quando un gruppetto di alpinisti nel giorno di San Silvestro saliva sulla cima del monte Framont, e come racconta in un lucido ricordo Giorgio Farenzena, storico capo del Soccorso Alpino di Agordo, muniti di camere d'aria accendevano quel fuochi visibili da tutti i paesi della Conca Agordina, prima di scendere temerariamente con gli sci a valle. Quella ricorrenza, intorno agli anni Novanta, ha trovato collocazione la Vigilia dell'Epifania, e anche quest'anno, dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, l'appuntamento per i circa venti alpinisti di tutti i paesi della Conca, si rinnova il 5 gennaio.



SPAZIO ALLA TECNOLOGIA

La tecnologia ora permette di usare le torce, ma la fatica per loro sarà comunque notevole. Saliranno presumibilmente infatti sulle cime dei monti Imperina, Framont, San Sebastiano, Pale di San Lucano, ma anche nelle quote più basse, come al rifugio Scarpa, e dalle 17.30 per circa mezz'ora, daranno vita allo spettacolo dell'illuminazione. Contestualmente i lampioni pubblici di Agordo verranno spenti per permettere una visione ottimale a tutti, mentre sul Broi (il grande prato della piazza) la sezione Agordina del Cai proporrà l'accensione del grande falò, intorno al quale potranno radunarsi valligiani e turisti. Per riscaldare ulteriormente l'atmosfera, verrà offerto a tutti i presenti vin brulè e bevande calde. Quando i volontari scenderanno dalle cime, ad attenderli nella sede del Cai troveranno una fumante pastasciutta.



ASPETTANDO LE DATE

Sempre la sezione agordina del Cai informa, tramite il presidente Dario Dell'Osbel, che a breve verrà diffuso il calendario annuale delle gite e iniziative. Ecco qualche anticipazione. Per l'adunanza annuale, che si terrà nel mese di luglio, è stata scelta la località Col Mont in Comune di Canale d'Agordo, mentre le uscite invernali prenderanno il via il 14 gennaio con l'aggiornamento per l'autosoccorso, utile anche per chi decide di intraprendere semplici escursioni con le racchette da neve. Ricordiamo infatti che l'attrezzatura di base, composta da artva, pala e sonda, è obbligatoria per uscite in ambiente innevate. Gli appuntamenti proseguiranno quindi il 21 gennaio con la prima gita con le ciaspole, a seguire il 22 gennaio verrà proposta un'escursione con gli sci da alpinismo in Val Salatis (Alpago). Le attività proseguiranno per tutto l'inverno, fino all'assemblea sezionale prevista per il 25 marzo.



TESSERAMENTI IN AUMENTO

Lusinghieri i risultati dell'anno appena trascorso per quanto riguarda i tesseramenti, aumentati di circa cento unità, passando dai 1368 del 2021 ai 1451 del 2022. La Sezione Agordina del Cai informa, a beneficio di quanti vorranno effettuare il tesseramento per l'anno in corso, che a causa di impedimenti logistici, le aperture della sede di Agordo saranno modificate. Ci si potrà recare nei locali della sezione, presso il Municipio di Agordo, dal 18 gennaio al 31 marzo il mercoledì e sabato dalle 9.00 alle 12.00 e il venerdì dalle 17.00 alle 19.00. Per informazioni e nuove iscrizioni si può inoltre telefonare al 3280113612.



TUTTE LE FRAZIONI COINVOLTE

Spostandoci solo di qualche chilometro, anche a Cencenighe Agordino la tradizione dei falò della vigilia dell'Epifania, ovvero i Pavarui, si perde nella notte dei tempi, (come d'altro canto in altri paesi dell'Agordino) e verrà mantenuta anche quest'anno. Si ricorda che in passato ogni frazione accendeva il proprio rogo e quando le campane suonavano il vespro, tutta la valle era un punteggiare di fiammelle. Da alcuni anni, e anche in quest'occasione, inoltre, la Pro Loco di Cencenighe Agordino propone per la serata un momento conviviale e di incontro presso il Nof Filò, per ritrovarsi in allegria e festeggiare l'arrivo della Befana. Dal tardo pomeriggio di giovedì 5 gennaio, infatti, l'appuntamento è nella sala al centro del paese per degustare i gnocchi con la ricotta affumicata. Verrà inoltre proposta la musica dal vivo con i Die Original Fleimstaler. L'ingresso è a offerta libera.