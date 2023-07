Tromba d'aria in Cadore, tempesta in Agordino, Comelico: "effetto Vaia", provincia devastata Video

BELLUNO - Tempesta dall'Agordino al Comelico passando per il Cadore, nel pomeriggio di oggi 18 luglio 2023, intorno alle 17. La parte nord della provincia devastata da vento e pioggia, con effetti simili, anche se fortunatamente molto inferiori, a quelli della tempesta Vaia dell'autunno 2018.

Tromba d'aria in Cadore

In Cadore c'è stata una tromba d'aria. Molti tetti scoperchiati. Un'ottantina le richieste d'intervento ai Vigili del fuoco che sono intervenuti con le squadre di Belluno, con personale regionale dei comandi di Verona, Treviso e il supporto dei volontari, anche per mettere in sicurezza le case. La violenza del vortice ha risentito del grande accumulo di energia presente in atmosfera, dopo i tanti giorni di gran caldo. L'evento meteo è stato accompagnato anche da rovesci di grandine.

Il governatore Luca Zaia si è subito messo in contatto con i sindaci del territorio per valutare i danni alle strutture. Al momento non risultano danni alle persone.

+++Notizia in aggiornamento+++

