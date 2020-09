Primo giorno di scuola, maestre con le visiere: mascherine obbligatorie per i genitori

BELLUNO - Inizia oggi il nuovo anno scolastico, il primo integralmente in pandemia Covid. E tutti gli Istituti sono pronti ad accogliere gli studenti con regole e attenzioni diverse per ogni ordine di scuola. Particolari, naturalmente, quelle in vigore per la scuola dell'Infanzia. Anche all'Istituto Comprensivo Belluno Belluno 2 Tina Merlin, con la Dirigente Scolastica è Bruna Codogno, è pronto un piano per i più piccoli che inizieranno la scuola il prossimo 14 settembre, come i loro colleghi più grandi, ma che ritorneranno in aula qualche ora nei giorni precedenti per abituarsi ad un rientro più morbido.

IL PIANOSono sette le sezioni di scuola dell'Infanzia dell'Ic Tina Merlin: cinque una in più rispetto allo scorso anno scolastico - nella sede di Mur di Cadola, due in quella di Sopracroda. Il piano messo a punto prevede che mercoledì 9 settembre, per due ore, nei due plessi di Mur di Cadola e Sopracroda siano presenti i piccoli di 5 anni. Il giorno dopo, giovedì 10 sarà invece la volta dei piccoli di 4 anni ed infine venerdì 11 chiuderanno la serie i piccolissimi di tre anni. Per i bimbi nuovi le due ore costituiranno un approccio ed una prima conoscenza con gli ambienti e le persone; per gli altri la breve presenza nella scuola sarà utilizzata per riprendere il contatto con ciò che, sino a febbraio, scandiva la normalità delle giornate e che poi si è bruscamente e definitivamente interrotto.

I GENITORI

Sempre nel pomeriggio di mercoledì (ore 17,30) alla scuola ci sarà un incontro - solo per i genitori e senza bambini - con le insegnanti per dare tutte le informazioni necessarie ad iniziare l'anno in tranquillità. In questa occasione sarà consegnata un'informativa da firmare, contenente alcune indicazioni necessarie per contenere il contagio, in particolare: l'obbligo di misurare la febbre a bambini tutte le mattine, di tenerli a casa se hanno una temperatura superiore ai 37,5° o se presentano sintomi quali tosse, difficoltà respiratorie, mal di gola, raffreddore, diarrea, la necessità di presentare un certificato medico a scuola prima di rientrare dopo un periodo di malattia e l'obbligo di avvisare il proprio medico in caso di sintomi riconducibili al Covis, sia dei bambini sia dei familiari.

IL VIAPoi lunedì 14 il via alla scuola vera e propria, con il Comune Il Comune garantirà il trasporto con lo scuolabus, per chi ne usufruisce ed il Comune garantirà il trasporto con lo scuolabus, per chi ne usufruisce. «Sin da subito riusciremo a garantire il servizio mensa a scuola dice la Ds Codogno ma non il pomeriggio». Che sarà quindi attivo a partire dalla terza settimana, cioè da lunedì 28 settembre. In classe, come prevedono le linee guida, i bambini della scuola dell'Infanzia non avranno l'obbligo di indossare la mascherina. Le maestre, al contrario, indosseranno la visiera che verrà loro fornita dallo stesso Istituto che le ha acquistate per tutti con i finanziamenti arrivati proprio per il contrasto alla diffusione del Covid. In classe, invece, per la prima settimana di lezioni, potranno entrare i genitori dei piccoli di tre anni, cioè quelli che proprio quest'anno intraprenderanno il loro percorso nella scuola italiana. È il periodo cosiddetto della pre-accoglienza: la presenza che sarà naturalmente limitata all'interno della sezione di iscrizione del figlio. La preparazione non si ferma qui. Sempre con i fondi stanziati per l'emergenza Covid, l'Istituto ha acquistato degli arredi per rendere la scuola più accogliente e più bella; fra l'altro anche dei tavolini scomponibili. Ma che nell'auspicio che l'emergenza termini, una volta ricomposti formano un fiore. Il via del nuovo anno scolastico è dunque oggi. E all'Ic Belluno 2 Tina Merlin il collegio docenti è fissato per il pomeriggio. © RIPRODUZIONE RISERVATA