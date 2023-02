PEZ - « Internet invaso dalle foto della Ferragni. Una la salvo e me la stampo: sarà il miglior rimedio per far sparire all’istante, quando sopraggiungono, le tentazioni della carne » . Dalle messe celebrate nei piccoli paesi di montagna ai tweet che trattano argomenti di cultura, di storia, di arte ma anche di politica e attualità. Don Claudio Centa, parroco di Pez, nella zona del Feltrino, in provincia di Belluno, è uomo attivo sui social network, offrendo ai suoi follower (oltre 2 mila) occasioni di riflessione e dibattito. In questi giorni però si è lasciato andare sull’evento del momento: la partecipazione di Chiara Ferragni al Festival di Sanremo, vestita con un abito che disegnava il suo corpo. Un tweet che ha acceso un forte dibattito, perché ha affrontato a viso aperto argomenti come sesso, tentazione, peccato, immagini scabrose o comunque di nudo, anche se solo “immaginato”. Oltre 500 i “mi piace”, una sessantina i commenti, una cinquantina i retweet. Don Claudio Centa svolge la sua attività religiosa nelle zone del Cesiolino (Cesiomaggiore è vicino a Feltre) ed è apprezzato dai fedeli per le omelie che permettono di riflettere. Originario di Farra di Feltre, 57 anni, oltre alla sua attività di parroco a Pez svolge quella di responsabile dell’archivio storico diocesano di Belluno-Feltre. Un ruolo che gli è congeniale vista la sua grande passione per storia, arte e cultura. Uomo non solo di fede quindi, don Claudio ha un’altra grande passione: Twitter. Iscritto al social network recentemente acquisito da Elon Musk, il parroco conta 2161 follower che ne seguono le riflessioni, per lo più legate all’arte. Pubblica dipinti, spesso anche legandoli a episodi della sua vita privata, e racconta le storie degli autori. Spazio anche ai testi, soprattutto quelli del Cinquecento. Non disdegna neppure la pubblicazione di iniziative promosse dalla diocesi né tweet di promozione del territorio in cui vive.

IL PROFANO

A volte però scivola su riflessioni politiche, criticando chi fa politica a sinistra perché scrivono testi « copia incolla, con tanto livore e originalità zero » a cui lega poi citazioni di Lenin quali “calunniate, calunniate qualche cosa resterà”. O commenta fatti di attualità, come l’arresto del boss mafioso Messina Denaro scrivendo che « 10 giorni dopo s’innesca una polemica sul 41 bis, condotta su un caso specifico. Come insegnava il cardinale Marchetti Selvaggiani – tw i tta don Claudio -, a pensare male si fa peccato ma si indovina…. » . E alla fine, arriviamo a Sanremo e alla partecipazione di Chiara Ferragni al festival con un vestito che ne lasciava intravedere le forme. Il Tweet del parroco recita esattamente così: « Internet invaso dalle foto della Ferragni. Una la salvo e me la stampo: sarà il miglior rimedio per far sparire all’istante, quando sopraggiungono, le tentazioni della carne » . Tra le numerose risposte, molti follower ne condividono l’opinione, tant’è che don Claudio poi si lascia andare a ulteriori commenti. Altro che politically correct, tant’è che la diocesi di Belluno–Feltre, a cui fa capo, al momento non si sbilancia. Il vescovo per ora non rilascia dichiarazioni, come lo stesso don Claudio.

IL PRECEDENTE