Emozioni incredibili alla Spes Arena, il Drl perde 1-3 con Prata ma si salva grazie alla sconfitta di Torino nel derby piemontese

Niente da fare per il Drl in una Spes Arena bollente di tifo. Il Prata non fa sconti, vince 3-1 e indirizza la Pallavolo Belluno targata Da Rold Logistics verso gli spareggi dei playout per evitare la retrocessione. Al sestetto affidato a Gigi Schiavon dopo l'esonero choc di Poletto, per restare fin da subito in A3 maschile sarebbe bastato arrivare al quinto set. Ma c'è ancora una possibilità: che Savigliano batta la diretta concorrente Torino nel derby piemontese. Eventualità decisamente possibile: Savigliano è avanti 2-1 e 16-14 mentre scriviamo, alle 19.53. E alle 20.02 il destino si compie, benevolo con Belluno: Torino perde, resta dietro al Drl che si salva e si conferma in quella A3 in cui a lungo è stata la rivelazione prima di questo finale incredibile.