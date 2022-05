Salta la firma con Sergio Busato, la Pallavolo Belluno sceglie il suo ex palleggiatore Colussi come nuovo allenatore per la A3

Una scelta a sorpresa. La Pallavolo Belluno Da Rold Logistics ha annunciato pochi minuti fa, alle 15.12 della domenica, di avere affidato a Gianluca Colussi la panchina per la prossima stagione in A3 maschile. Un nome conosciuto nel capoluogo dolomitico, in cui ha giocato negli ultimi 2 anni della sua carriera da giocatore, fino a 41 anni. La scorsa stagione è stata la prima da allenatore, e ha subito vinto. Dicevamo però che la scelta sorprende perché finora il Drl aveva trattato profili diversi, di maggiore esperienza. L'ultimo nome uscito era quello di Sergio Busato, trevigiano, a lungo alla guida della nazionale femminile della Russia. “Con il Da Rold Logistics c'è stato un contatto, sono molto felice dell'interesse – aveva ammesso il tecnico, che ora si trova proprio nella sua Treviso – ho parlato con Da Re e con il presidente Da Rold, ma tutto è ancora in fase embrionale. E' un'opportunità che mi piacerebbe, a Belluno sono a casa, stiamo parlando di una società seria che può ambire a buoni traguardi, sarebbe bello partecipare a questo progetto". Tutt'altra esperienza, Busato, rispetto a Colussi, ma evidentemente il presidente Sandro Da Rold e il direttore generale Franco Da Re hanno deciso di scommettere su un tecnico giovane, in prospettiva un emergente, ma assolutamente nuovo sul palcoscenico della A3. L'ex regista viene dalla stagione sulla panchina dell’Under 19 del Tinet Prata di Pordenone (il suo vice era il bellunese Manolo Pat) e, soprattutto, è riuscito a conquistare la promozione in serie B, al timone del Futura Volley Cordenons (dove militava un altro ex della Drl: l’opposto Marco Boz). "La società presieduta da Sandro Da Rold è lieta ed entusiasta di annunciare l’arrivo - o meglio, il ritorno - di Gian Luca Colussi - è scritto nel comunicato ufficiale appena diffuso -. Il tecnico verrà presentato ufficialmente alla stampa nei prossimi giorni". Si attendono presto novità anche sul fronte dei giocatori, in particolare per il ruolo di opposto: Da Re non fa mistero di puntare sul lituano Vaskelis del San Donà, la scorsa stagione avversario dei bellunesi nello stesso girone di A3.