Manuel sconfitto dal male a 40 anni: era lo chef del ristorante La Casona

di Eleonora Scarton

PEDAVENA - Si è dovuto arrendere ad undopo, aveva 40 anni, ed era conosciuto in paese, ma anche in tutto il Feltrino per la sua attività di. Aveva studiato all'istituto alberghiero di Longarone per poi iniziare a girare il mondo inseguendo la sua passione: la cucina. Per lui infatti, stare dietro ai fornelli e sperimentare piatti nuovi, non era un semplice lavoro; era molto di più, e per questo aveva sposato la cucina. Tornato nel Bellunese, ha lavorato per diversi ristoranti sia del Feltrino che del Trevigiano fino a quando, qualche anno fa, era diventato. «Oltre ad essere un collega era anche un amico lo ricorda lo staff del ristorante La Casona -. Quando passi 10 ore insieme, compresi Natale e Pasqua, crei un legame forte, che va oltre ad un semplice rapporto di lavoro. Inoltre noi lo conoscevamo anche da prima, era di casa come tutta la sua famiglia; nostra madre lo considerava come un altro figlio». Tristezza e sconforto emerge dalle parole dello staff del ristorante feltrino...