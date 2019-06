Dopo Vaia. Si scioglie la neve, sulle montagne spunta la devastazione

di Angela Pederiva

ROCCA PIETORE (BELLUNO) - Il primo sole ha sciolto anche l'ultima, lasciando ancora uno scampolo d'inverno in vetta alla Marmolada e portando già un anticipo d'estate alle pendici del massiccio. E così, tolta la benda bianca che per mesi ha pietosamente incerottato le ferite inferte dalla natura a se stessa, la montagna oltraggiata torna a mostrarsi in tutta la sua dolente bellezza:, i cigli transennati e i massi accatastati. Torniamo adi cui è diventata inevitabilmente il simbolo nell'immaginario collettivo,