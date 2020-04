© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELLUNO - Sono filtrati ieri i numeri del contagio in provincia, che vengono da mesi tenuti riservatissimi. Come emerge dalla mappa in testa c'èGuarda nel grafico in Pdf la situazione in provincia.A pesare a Pedavena ildove sono un centinaio gli ospiti positivi. Lo dice lo stesso sindaco, Nicola Castellaz, alla cittadinanza dal sito del Comune: «L'Amministrazione comunica ai cittadini che gli elevati numeri di positivi al coronavirus registrati in questi giorni a Pedavena (108) non sono diffusi su tutto il territorio comunale, ma circoscritti in gran parte al centro residenziale Padre Kolbe. Questo permette interventi mirati, veloci e puntuali. Informiamo inoltre che presso la struttura per anziani la situazione sanitaria è sotto il controllo di tutte le autorità competenti e che si sta facendo tutto il possibile per limitare la diffusione e salvaguardare gli anziani attraverso protocolli specifici. Come Amministrazione stiamo costantemente monitorando gli sviluppi del caso, dando la disponibilità a quanto ci venisse richiesto per poter essere d'aiuto. Ringraziamo tutti quelli che stanno contribuendo con il loro impegno ed i loro sforzi a far sì che la situazione migliori».Così Pedavena supera anche, a lungo primo comune per contagi, che oggi, 20 aprile, sono acasi,come ha comunicato il sindaco Gianpietro Ghedina.dovuti ai due focolai della casa di Riposo di Mel e Trichiana. Poi l'Alpago con 62 casi: a pesare ancora una volta le strutture per anziani,quella di Puos d'Alpago e di Santa Croce del Lago. Il comune capoluogo, Belluno è a quota 49, Feltre 53.