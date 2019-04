La frana si mangia un pezzo di strada: voragine sulla via del Giro

di Eleonora Scarton

LAMON - L'uragano Vaia non risparmia latra Ponte Serra e Ponte Oltra. Unain quel tratto di strada. Sono passati sei mesi e la situazione di quell'arteria è ancora pericolante. I cittadini della zona insorgono, preoccupati della sicurezza della via che percorrono. La preoccupazione è anche quella che, in vista della, si intervenga in modo rapido e approssimativo, senza le dovute analisi sulla sicurezza. La Sp 19 Ponte Serra - Ponte Oltra, a distanza di quasi sei mesi dall'uragano Vaia, mostra ancora tutti i segni di quanto subito. I terreni a valle sono infatti franati, portandosi via anche parte della carreggiata. Subito dopo gli eventi del 29 ottobre, Veneto Strade è intervenuta con un'opera di somma urgenza, liberando la carreggiata dai detriti provenienti da monte e transennando la parte restante della fettuccia dove, di fatto, c'è una voragine. Poi più nulla. La preoccupazione dei residenti è grande.