«Impossibile insegnare in quella classe» Alunni indagati per interruzione di pubblico servizio

FELTRE - Un'intera classe dell'Itis istituto tecnico "Negrelli" di Feltre è sotto inchiesta per interruzione di pubblico servizio. Il fascicolo aperto dalla Procura per i minorenni di Venezia vede 20 nomi di ragazzi tra i 15 e 16 anni iscritti nel registro degli indagati, ma è ancora tutto in fase di indagini. Nei primi giorni di dicembre è arrivato agli alunni l'avviso di garanzia e prima di Natale hanno risposto alle domande negli interrogatori che si sono tenuti di fronte ai carabinieri nelle caserme di Feltre, Arsié e Lamon. Le indagini vennero avviate dopo che negli ultimi giorni dell'aprile 2018 l’insegnante di chimica, esasperata dalle continue intemperanze dei ragazzi, chiamò i carabinieri che arrivarono in classe. I 20 vennero sospesi per 4 giorni, ma la cosa non è finita lì.