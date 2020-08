Scoppia la bombola del gas: casa in fiamme, 83enne gravissima elitrasportata a Verona

LAMON - Paura stamattina, 20 agosto, alle 6.20 a Lamon, via Beccaroi, 14. dove in una casa è scoppiato un violento incendio dopo l'esplosione di una bombola di gas. Sul posto sono al lavoto 8 squadre di vigili del fuoco con 20 uomini più un'autobotte di pompieri volontari del Primiero.



Nelle fiamme è rimasta ferita gravemente la donna che occupava la casa, una 84enne che è stata elitrasportata al centro grandi ustionati di Verona. Illeso invece il marito, un 87enne, anche lui era dentro casa, ma non è stato coinvolto nell'esplosione.