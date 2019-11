Stufa difettosa, a fuoco un appartamento in centro: 4 intossicati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FELTRE - Un incendio si è sviluppato in un palazzo storico in via Cesare Battisti in centro a Feltre, oggi pomeriggio (22 novembre) poco prima delle 15. Sul posto dopo l'allarme 8 mezzi dei vigili del fuoco, che hanno portato in salvo quattro persone, tra le quali una novantenne. I 4 feriti non sarebbero gravi. Intervenuti subito anche i carabinieri di Feltre, che stanno ricostruendo l'accaduto. Il rogo è stato probabilmente causato da una stufa.