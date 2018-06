Il paese si ferma: «Addio sindaco»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CANALE D'AGORDO - Il Comune di Canale ha proclamato il lutto cittadino per martedì, la giornata dell'addio all'amato sindaco, Il primo cittadino è morto improvvisamente il pomeriggio del primo giugno, all'ospedale di Belluno , dove era stato trasferito da Agordo, per un infarto intestinale, che gli è stato fatale. Aveva 67 anni e per gli ultimi 20 è stato il volto della vita amministrativa e culturale del paese. È stato sindaco del Comune per dieci anni: avrebbe lasciato il Comune tra 10 giorni per fare il nonno a tempo pieno. Prima per altrettanti è stato vicesindaco. Il suo nome è legato anche alla Fondazione e al museo dedicati all'illustre compaesano Papa Giovanni Paolo I. Del lutto sono stati subito informate le autorità Vaticane. L'amministrazione ha interessato il curatore scientifico del Museo, Loris Serafini, anche membro della Fondazione papa Luciani di contattare chi conosceva Rinaldo. È stato avvertito il cardinale Giovanni Lajolo e il segretario di Stato Vaticano. Alla cerimonia funebre che si terrà martedì alle 14.30 nella chiesa di Canale (alle 14 ci sarà il rosario) presenzieranno i due vescovi di Belluno-Feltre: monsignor Renato Marangoni e il vescovo emerito Giuseppe Andrich, primo cugino del sindaco...