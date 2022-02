In vendita alloggi, ex farmacia e terreni: il Comune taglia il "peso" immobiliare

FELTRE - Appartamenti, ex farmacia, terreni: il comune di Feltre vende alcune delle sue proprietà sparse tra il centro cittadino e le sue frazioni. Beni che l'amministrazione comunale ha ritenuto non più utili per le proprie finalità e che ha quindi inserito nel piano delle alienazioni. La maggior parte di questi spazi sono in buone condizioni generali e per questo potrebbero essere una vera e propria occasione per gli acquirenti. Chi fosse interessato potrà inviare la propria manifestazione di interesse entro il prossimo 4 marzo.



VILLABRUNA

Entrando nel dettaglio, in vendita troviamo l'ex ambulatorio di Villabruna (prezzo a base d'asta 20mila e 250 euro) e l'ex farmacia sempre della frazione di Villabruna (prezzo a base d'asta 27mila euro). Entrambi questi spazi si trovano al piano terra di un fabbricato che si sviluppa su quattro piani, in buone condizioni di manutenzione. Entrambi hanno ingresso autonomo da via San Giorgio. L'ex ambulatorio è uno spazio attualmente non utilizzato mentre l'ex farmacia è utilizzata come stanza per attività di volontariato. Troviamo poi in vendita l'ex deposito che si trova in via San Giorgio a Villabruna (prezzo a base d'asta di 31mila e 500 euro): questo fabbricato versa in condizioni di decadenza molto evidenti. La struttura del tetto è completamente crollata e all'interno del sedime sono cresciute piante e arbusti.



EX FRATELLI TRENTO

Infine in vendita troviamo il fabbricato ex fratelli Trento (prezzo a base d'asta 51mila e 300 euro). Oltre a queste strutture sono poi stati messi in vendita due lotti di terreni, il primo in via Cavalieri di Vittorio Veneto in zona Peschiera (prezzo a base d'asta 22mila 964 euro) e il secondo in salita Borghet a Villaga (prezzo a base d'asta 6mila e 440 euro).



L'ITER PER LE DOMANDE

Per chi fosse interessato ad uno dei beni in vendita può chiedere informazioni contattando l'ufficio patrimonio e in particolare l'architetto Laura De Boni tel. 0439/885225; email: l.deboni@comune.feltre.bl.it) oppure l'ufficio contratti e in particolare Paola Coldebella tel. 0439/885226 email: contratti@comune.feltre.bl.it. Le manifestazioni di interesse andranno presentate entro le ore 12 del giorno 4 marzo per PEC all'indirizzo comune.feltre.bl@pecveneto.it o mezzo raccomandata a Comune di Feltre - Ufficio Protocollo - Piazzetta delle Biade 1 - 32032 Feltre (BL). Il sopralluogo sarà possibile solo con la seconda fase di gara, finalizzata alla presentazione dell'offerta.