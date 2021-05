VENEZIA - Essilux in ripresa come fatturato, confermata l'operazione GrandVision. Nel primo trimestre dell'anno il gigante delle montature e delle lenti per occhiali ha registrato ricavi consolidati per 4 miliardi, con un incremento del 7% rispetto al primo trimestre 2020 (+ 14% a cambi costanti) e dell'1,9% sullo stesso periodo del 2019. Le vendite sono tornate dunque ai volumi precedenti alla pandemia, con l'e-commerce in aumento del 61%...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati