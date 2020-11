Il tour della Valbelluna fra salite e sorprese: giornalisti ciclisti ospiti del Consorzio Dmo

BELLUNO - Giornalisti green in sella a fiammanti e-bike in giro per la Valbelluna: il Consorzio Dmo li ha invitati da ogni parte d'Italia per far conoscere e promuovere il territorio della provincia più a nord del Veneto. Giuliano Vantaggi, direttore dell'ente turistico pubblico-privato, li ha guidati negli appuntamenti ciclo-culturali preceduti da due cene gourmet alla Locanda San Lorenzo in Alpago e alla Birreria Pedavena: «Il nostro logo è Dolomiti - ha spiegato Vantaggi - the Mountains of Venice. Le nostre montagne sono patrimonio dell'Unesco e dobbiamo farci conoscere al mondo. Così abbiamo inserito come traino la parola “Venezia”, una strategia di marketing che riteniamo vincente».

La sfida è lanciata e il Covid sta solo rallentando le iniziative del Consorzio Dmo il cui fiore all'occhiello resta Cortina che si prepara ad ospitare i Mondiali di sci a febbraio e che lavora al grande appuntamento Olimpico del 2026: ma i 5 Cerchi sono ancora lontani, Belluno si è invece dimostrata pronta da subito a promuovere il proprio territorio.

La mulattiera che ha condotto i giornalisti nel borgo storico di Mel era dura, ma una volta giunti nella piazza del paese è stata una soddisfazione, così come visitare il castello di Zumelle, eretto su uno sperone di roccia panoramico, e la Grotta Azzurra, con le sue acque dai riflessi smeraldo.

L'itinerario ha toccato quindi Villa Gaggia, sede del vertice tra Hitler e Mussolini del 19 luglio 1943, il celebre incontro di Feltre, svoltosi in verità a San Fermo quindi la chiesa parrocchiale di Lentiai, monumento nazionale, con il soffitto a cassettoni decorato da Cesare Vecellio, allievo e cugino di Tiziano. Ammirate anche le città di Feltre (con il magnifico Teatro della Sena, la piccola Fenice) e il capoluogo Belluno con gli innumerevoli monumenti e i luoghi buzzattiani.

Ultimo aggiornamento: 19:53

