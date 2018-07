Trasloca di 100 metri: la linea telefonica non arriva, ma deve pagare

di Damiano Tormen

BELLUNO - Piange il telefono. E il proprietario del contratto Telecom si dispera. Anzi, paga. Per un servizio che non c'è. Storie di ordinaria odissea burocratica. Perché basta un trasloco di cento metri, condito dalla richiesta di attivare una linea telefonica, per vedere in un colpo solo cancellato il vecchio numero e ancora inesistente il nuovo. La bolletta, invece, quella no: arriva puntuale. Succede ad Antonella Chiappin, di Belluno, che qualche tempo fa ha fatto richiesta di attivare una nuova linea telefonica. «Era il 26 giugno - racconta -. Mi sono recata al punto Tim per attivare la promozione Tim Connect in fibra, possibile per i nuovi numeri». Il cambio di numero telefonico rientrava nel cambio di residenza.



Un trasloco di pochi metri, da via Danieli a via Ceccati. Il problema, però, sta tutto qui. «Chiedevo il nuovo numero per la casa di via Ceccati, ma il 26 giugno ero ancora formalmente residente in via Danieli - spiega la vittima del disguido telefonico -. Nessun problema secondo la Tim. Tant'è vero che il 3 luglio ho ricevuto un sms che certificava che la richiesta di nuova attivazione era stata accettata. Il giorno dopo è arrivato anche un altro sms, con il mio nuovo numero di telefono fisso». Peccato che il 5 luglio la pratica si sia fermata.



«Per impedimenti di natura tecnica, non è possibile attivare il nuovo numero. Pertanto la richiesta verrà annullata; così diceva il nuovo sms arrivatomi - racconta la signora Chiappin -. Al che torno al punto Tim e ripeto tutta la trafila. Dopo qualche giorno mi arriva il solito sms, con il nuovo numero di telefonia fissa. A quel punto però la pratica si blocca di nuovo, perché mi viene detto che la nuova linea viene attivata per via Danieli, mentre io mi sono già trasferita in via Ceccati. Risolviamo anche questa storia al punto Tim». E poi? «Poi non succede più nulla. Sto pagando per un servizio che non ho ancora. E spero che il vecchio numero nel frattempo non mi venga più addebitato, ma non lo so ancora, perché nessuno mi ha detto se hanno accettato la richiesta di disdetta della vecchia linea».

