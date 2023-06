Cortina-Dobbiaco, 2.000 runner iscritti. Un fine settimana dedicato alle corse. Il programma

CORTINA - Lo start della Cortina Dobbiaco Run è imminente. Domenica mattina 4 giugno, alle ore 9, da Corso Italia a Cortina d’Ampezzo partiranno 2000 runner, correranno lungo i 30 chilometri della vecchia ferrovia che collegava Cortina d’Ampezzo a Dobbiaco.

Il fine settimana dedicato alla corsa si aprirà venerdì sera, 2 giugno, con la partenza della 7^ edizione della Spring Night Run.

La giornata di sabato 3 giugno sarà destinata ai più giovani. Nella mattina, all’interno del parco del Grand Hotel di Dobbiaco, la Kids Run, riservata ai bambini ed ai ragazzi fino ai 14 anni. Nel pomeriggio la macchina organizzativa si sposterà a Cortina d’Ampezzo per la seconda edizione del “My1stMile Cortina”, sulla distanza del Miglio (1609,34mt), riservato alle categorie Cadetti, Allievi e Juniores della Fidal.

Le iscrizioni della 23^ edizione della Cortina Dobbiaco Run hanno raggiunto il numero massimo di concorrenti previsto dal Comitato Organizzatore. Da Cortina d’Ampezzo partiranno in 2000 in rappresentanza di 21 nazioni. In questa edizione c’è da registrare un incremento importante di adesioni al femminile, saranno infatti quasi 600 le donne al via. Per quanto riguarda i top runner bisogna menzionare la partecipazione dell’inossidabile Said Boudalia, vincitore di 5 edizioni, giunto quinto nella scorsa edizione. Sulla linea di partenza, pronti a dettare il ritmo di gara, ci saranno i keniani Michael Selelo Saoll che vanta il “best time” di 1:05’29’’ nella mezzamaratona, e Simon Kamau NJeri. Gli outsider che cercheranno di salire sul podio saranno lo sloveno Rok Puhar, Khalid Jbari, David Andersag, Mohammed El Kasmi e Fabian Fronthaler.

Nella prova femminile saranno le italiane a contendersi la vittoria. Negli ultimi giorni, purtroppo la rinuncia per infortunio di Agnes Tschurtschenthaler, seconda classificata nel 2022. Sarà una vera sfida tra alcune atlete che in passato hanno già partecipato e sono salite sul podio. Sara Mazzucco, terza del 2019, Debora Sartori, quarta nel 2022, Blerina Bregu, quinta nel 2022, Carlotta Masotti, e Nadine De La Cruz Aguirre, che potrebbe essere la sorpresa.

Al via ci sarà anche Marcellino Rosin, il senatore della Cortina Dobbiaco Run che dal 2000 ha corso tutte le edizione. In passato Rosin ha definito la “Corsa nelle Dolomiti” una sinfonia.

Domenica mattina, 4 giugno, alle ore 9, gli atleti percorreranno tutto il Corso Italia, poco dopo il lungo serpentone entrerà sul tracciato dell’ex ferrovia, direzione Cimabanche, con i tradizionali passaggi all’interno delle vecchie gallerie ferroviarie.

Raggiunta la quota massima, 1530 metri del Passo Cimabanche, i concorrenti inizieranno a scendere verso Dobbiaco. Incontreranno il Lago di Landro, poco dopo a destra si potranno ammirare le imponenti e meravigliose, Tre Cime di Lavaredo, simbolo dolomitico indiscusso, conosciuto in tutto il Mondo. Continuando la discesa a pochi chilometri dal traguardo si correrà sulle sponde del lago di Dobbiaco. L'arrivo, come vuole la tradizione, sarà nello splendido parco del Grand Hotel.

Domenica mattina, oltre alla Cortina Dobbiaco Run, dal parco del Grand Hotel di Dobbiaco partirà la “Run For” corsa benefica di 8,5 chilometri, giro del lago di Dobbiaco e ritorno, a favore dell'Associazione Assistenza Tumori Alto Adige / Südtiroler Krebshilfe. La Cortina Dobbiaco Run sarà valevole come prova del circuito podistico Top7, circuito che racchiude le più belle gare in Alto Adige nell’arco dell’anno.