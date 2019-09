© RIPRODUZIONE RISERVATA

CENCENIGHE (BELLUNO) - Ha perso il controlllo dell'auto andando a. È in prognosi riservata la giovane automobilista, V.M.,che era alla guida di una Citroen C3. L'incidente è avvenuto alle 08,50 di oggi, 10 settembre, in località Le vale di Cencenighe agordino. Sul posto i carabinieri per i rilievi e i vigili del fuoco. Code per ore sulla 203. La giovane è stata elitrasportata all'ospedale di Treviso.