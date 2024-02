Autobus fuori strada per manovra errata, a bordo solo l'autista

FARRA D’ALPAGO - Poco prima delle 7 di oggi venerdì 9 febbraio 2024, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 422 nel comune di Farra d’Alpago per il recupero di un bus finito fuori dalla sede stradale in mezzo all’erba a causa di una errata manovra. Nessuna persona è rimasta coinvolta, il pullman viaggiava con il solo autista a bordo. I pompieri accorsi da Belluno e con i volontari dell’Alpago con tre automezzi, tra cui l’autogrù, hanno imbragato e rimesso in strada la corriera. Sul posto le forze di polizia per deviare il traffico. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate poco prima di mezzogiorno.

Ultimo aggiornamento: 18:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA