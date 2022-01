Ariete

Marte e Mercurio raggiungono Venere e Plutone in Capricorno: la sfera professionale della tua vita è molto movimentata, almeno fino al 14 febbraio quando Mercurio tornerà a essere tuo amico. Questo ti affatica ma ti è anche di stimolo. Investi le energie in un progetto da mettere in atto dal 1° febbraio, con la Luna Nuova.

Toro

Anche se la Luna Nuova del 1° febbraio può essere impegnativa, il mese inizia con tanti alleati. La tua visione della situazione t’illumina e favorisce le soluzioni. Ma sappi che il tuo vero nemico è la paura di sbagliare. Per sconfiggerla inserisci un piccolo errore volontario ogni giorno, ti aiuterà a correggere il tiro.

Gemelli

Fino a metà mese attraversi una fase di trasformazione molto positiva, hai bisogno di rigenerarti ed esplorare nuove strategie, abbandonando quelle che non ti stanno dando risultati. Saturno ti sostiene rendendoti rigoroso. La Luna Nuova del 1° febbraio ti è molto favorevole perché segna il passaggio a un nuovo equilibrio.

Cancro

Tutti vogliono qualcosa da te ma non sempre saldano i debiti, almeno di riconoscenza. Saranno gli amici a svolgere un ruolo importante per appianare dissapori e conflitti, che sono da mettere in preventivo. La vita di coppia sarà particolarmente vivace, a volte preferiresti fosse più banale ma gli stimoli ti arricchiscono.

Leone

Il lavoro assorbe molte energie ma anche la vita di coppia non scherza. Questo mese non sarà così riposante, hai però la possibilità di ripartire su basi nuove. Nonostante tutto, potrebbe essere il momento giusto per afferrare il toro per le corna e, valutando bene la situazione, superare l’ostacolo che ti blocca da tempo.

Vergine

Il mese inizia bene, dal 4 Mercurio torna diretto e i ripensamenti che possono averti frenato ultimamente si dissolvono, permettendoti una visione nitida della situazione. Sul lavoro c’è la possibilità di un nuovo inizio in coincidenza con la Luna Nuova, ma richiede tempo e impegno, pensa quindi a progetti a lungo termine.

Bilancia

Anche se la vita domestica è un po’ troppo movimentata, puoi contare su una Luna Nuova molto favorevole, non solo nel campo affettivo ma anche per quanto riguarda la creatività. È il momento giusto per dare spazio all’artista che è in te, aprire quel canale significa generare energia che riverbererà nelle altre sfere della tua vita.

Scorpione

Intorno a te c’è movimento. Gli incontri si moltiplicano, anche se passeggeri. Ma l’appuntamento importante è quello della Luna Nuova del 1° febbraio: c’è un problema a livello familiare che puoi riconsiderare, iniziando un nuovo percorso su basi condivise. Forse questo comporta una rinuncia, ma sarebbe difficile evitarla.

Sagittario

Ti senti ricco e pieno di risorse, hai per le mani tante energie da spendere e talenti da mettere a frutto. La Luna Nuova per te potrebbe aprire una fase di studi o di incontri, magari legati a una mobilità più vivace del solito. Attento a non strafare, la configurazione potrebbe renderti più ingordo e indurti a esagerare.

Capricorno

Sei così vivace e spumeggiante che quasi non ti riconosci. Hai tante cose da dire, da fare, da vivere, il problema sarà riuscire a coordinare tutto senza esserne travolto. O forse no, per una volta, lasciati travolgere e perdi il controllo, cosa potrebbe succedere di grave? Anche perché solo perdendolo potrai poi trovarlo.

Acquario

È il momento di mettere a punto un progetto da portare avanti e realizzare nei prossimi mesi. Proprio nei giorni del tuo compleanno si verificano configurazioni importanti che ti sono favorevoli. Cerca di mettere in questo tuo piano un pizzico di follia, di trasgressione, di imprevedibile: solo così potrà andare in porto.

Pesci

L’euforia ti rende entusiasta, potresti sottovalutare un problema che fai finta di non vedere. È invece il momento di canalizzare questa tua positività per sciogliere un nodo particolarmente stretto, mettendoti alla prova e, come i cavalieri delle favole, decapitando il drago che ti minaccia dal fondo della grotta. Pronto?