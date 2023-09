Di fuoco ne ha tanto Miriam Leone, in attesa del suo primo figlio, e le dona un temperamento passionale e impetuoso. Il suo è soprattutto il fuoco primaverile dell’Ariete: irruenta, indomabile, amante delle sfide, sempre pronta a lanciarsi in nuove conquiste. Ma quel fuoco è frenato da altri ingredienti, ha una personalità complessa e difficile da incasellare. Con quasi tutti i pianeti nascosti sotto la linea dell’orizzonte, quello di Miriam è un fuoco un po’ segreto e la sua vita è molto più intensa di quanto non lasci trapelare. Per mantenere viva la fiamma, Miriam ha costantemente bisogno di nuove imprese in cui cimentarsi, battaglie da affrontare e vincere. L’Ariete la vuole franca, spontanea, un po’ imprudente e piena di slanci. Si entusiasma facilmente e parte in quarta senza tante domande, spronata dal piacere dell’avventura. Ma il suo entusiasmo a volte è passeggero, c’è Saturno in agguato che non le lascia briglia sciolta. L’Ascendente in Scorpione inserisce una nota di fascino e mistero, dotandola di un magnetismo che non lascia indifferenti (la vedremo presto in tv con “I leoni di Sicilia” e al cinema con “Diabolik, chi sei?”. Tende sistematicamente a dubitare delle proprie certezze e si osserva attentamente, cercando di volta in volta cosa potrebbe cambiare. L’Ascendente è congiunto a Saturno, il pianeta dell’autocontrollo e della paura, che innesca in lei una dinamica di rigore e disciplina da cui dipende la sua sicurezza. Viene così a crearsi un conflitto tra il lato di “secchiona” e quello più impulsivo e impaziente, che la vorrebbe sempre e solo nel presente. Ma è grazie a Saturno se ha imparato come muoversi per superare le frustrazioni e gli ostacoli, le ha infuso un atteggiamento maturo e responsabile. La Luna in Acquario inserisce una nota di leggerezza e originalità, Miriam è una donna moderna, ha un forte senso di libertà personale che più volte l’ha obbligata a battersi, magari comportandosi anche da “maschiaccio”. Intenso il legame con la famiglia e la Sicilia, anche se da bambina si è trovata ad affrontare momenti non facili. La presenza di Giove e Urano nel Toro annuncia cambiamenti in arrivo e bellissime opportunità di successo, ma le gratificazioni maggiori e gli eventi più spettacolari arriveranno nella prossima primavera, quando Giove e Urano saranno in congiunzione con Marte.

