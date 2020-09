Victoria Beckham, la rivelazione: «Ecco tutto quello che faccio per la cura della mia bellezza»

Ultimo aggiornamento: 14:05

Una dieta sana ed equilibrata, tanto esercizio fisico e una serie di prodotti di bellezza e di cura del corpo:rivela il suo segreto di giovinezza.La moglie di David Beckham, ed ex 'Posh Spice', ha rivelato in esclusiva al Telegraph tutto quello che fa, nel corso della giornata, per mantenersi in forma e in salute. Ammettendo anche di essere ossessionata dalla cura della pelle. «Cerco di alzarmi prima di tutti a casa, ho bisogno di dedicare del tempo a me stessa. Come prima cosa, bevo acqua calda con limone e aceto di mele, perché aiuta molto la digestione. Poi prendo due tazze di caffè, faccio una doccia e inizio a purificare il viso», ha spiegato Victoria Adams in Beckham.La cura della pelle è una costante della giornata di, che spiega di essere sempre intenta a preparare maschere di bellezza insieme alla figlia Harper. Ci sono poi diversi prodotti molto apprezzati dall'ex musicista e stilista, purtroppo non per tutte le tasche: il prezzo varia da 92 a 180 sterline (da 100 a 200 euro). Senza contare la cura dei capelli con prodotti a base di collagene. Ampio spazio anche al cibo sano e all'esercizio fisico costante, perché i soli cosmetici, da soli, non possono fare miracoli...