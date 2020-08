Victoria Beckham su Instagram con il maxi abito bohémien, il look da copiare: ecco i modelli must have

Il vestito boho? È sempre una buona idea: ancora più notevole se siamo a fine estate, tutto sommato un po' stufe degli shorts ma pur sempre abbattute dal ritorno in ufficio. Lo pensa anche Victoria Beckham, che su Instagram ha sfoggiato un inedito look bohémien con un maxidress della sua collezione, ovviamente, perché va bene «affrontare il lunedì», come scrive nella didascalia, ma è meglio farlo promuovendo il proprio lavoro.

Il che però ci fa pensare che un maxidress è sempre un buon acquisto nonché un'idea utile di look da sfoggiare per il rientro: poco sforzo e massimo risultato, soprattutto se gli accessori (scarpe e borsa) sono in salsa anni Settanta. Non solo, ma si tratta di un outfit talmente versatile da passare con nonchalance dal giorno alla sera: la soluzione ideale per l'aperitivo-gossip con i colleghi.



Il modello in seta firmato Victoria Beckham è disponibile al prezzo di 1.950 euro. Fedele al proprio mood anche Etro, che propone l'abito boho in versione midi a portafoglio. Da tenere d'occhio anche un altro marchio che ha fatto dello stile hippie il proprio credo: AntikBatik con i suoi modelli dalle stampe vintage disponibili sia maxi che mini. Su una fascia di prezzo un po' più abordabile, Mango e Zara non si fanno pregare: dalle fantasie da figli dei fiori a quelle da week end nella natura.