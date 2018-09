di Nicole Cavazzuti

Thais Wiggers, ex velina di Striscia la notizia (dal 2005 al 2008 con Melissa Satta), ha un'arma vincente: la simpatia. Insomma, non resta un dettaglio secondario che sia bellissima, ma quello che colpisce di più della modella e showgirl brasiliana è il suo approccio diretto e alla mano.Classe 1982, mamma di Julia Mammucari, è tornata da poco a Milano dopo aver trascorso diversi anni in Brasile. Noi l'abbiamo incontrata durante la decima edizione della Vogue for Milano nella boutique di gioielli Alfieri & St.John.Thais Wiggers, la rivedremo in tv?«Non lo escludo, mi piacerebbe. Insomma, ci proverò...».Ma adesso che cosa fa?«Lavoro molto con i social: Instagram rappresenta un'opportunità per noi modelle».Per che cosa spende di più in ambito fashion?«Senza dubbio per le scarpe».E che rapporto ha con i gioielli?«La verità? Mi piacciono molto. Credo che i diamanti siano i migliori amici delle donne, ma questo non significa che non apprezzo anche l'oro in tutte le sue sfumature: giallo, bianco o rosso».Il gioiello cui tiene di più?«Un anello con dei diamanti che mi ha regalato Teo Mammucari quando ero in dolce attesa di nostra figlia Julia».E quale parte del corpo cura di più?«Sono brasiliana, ovviamente il sedere!»