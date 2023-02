Sanremo 2023, pagelle look di stasera: Paola&Chiara 2001 Odissea nello spazio (4). Giorgia, ma come ti vesti? (4), Fagnani rimandata (6)

Sanremo 2023, seconda serata: l'esordio ci ha dato soddisfazione con i look (e relativi messaggi) di Chiara Ferragni. Questa sera sul palco dell'Ariston sale Francesca Fagnani, autrice e conduttrice di Belve. Sorvegliate speciali, insieme a lei, Levante (firmata Marco De Vincenzo per Etro) e Paola e Chiara (in Dolce&Gabbana).

Sanremo, diretta seconda serata. Gianni Morandi entra con la scopa: «Il palco va tenuto pulito»

Paola&Chiara: 4

Cosa fanno? Come si sono vestite? Perché tutti quei brillantini in faccia? Ai posteri l'ardua sentenza. Noi possiamo dire con certezza solo una cosa: l'entusiasmo per tutto questo revival dei Sanremo anni Novanta era totalmente immotivato.

Rosa Chemical: 8

Sembra un po' Edward mani di forbice, ma in versione hit dell'estate. Lo promuoveremmo anche solo per averci svegliati dal nostro torpore, ma la giacca con le spille da balia è bella.

Levante bambola rock (8)

Micro tuta di pelle blu notte e maxi zeppa anni Settanta: nulla di trascendentale se non fosse uno dei look più riusciti che abbiamo visto in questa serata. Lo stile non si smentisce.

Madame metà tailleur metà sottoveste (6)

A questo punto abbiamo capito che per lo stile semplicemente non è serata. Poi arriva Madame e indossa un abitino tailleur che però è anche una sottoveste con il pizzo. Ci arrendiamo.

Shari welcome to the jungle (5)

Sei parole: mai visto tanto animalier tutto insieme. Shari, però anche meno.

Black Eyed Peas (8)

Sarà che la serata un po' langue ma Taboo dei Black Eyed Peas vive un particolare momento di celebrità social per la somiglianza (del look) con Matteo Messina Denaro: «Lo hanno ritrovato sul palco dell'Ariston». Voto otto perché prima di tutto ciò ci stavamo decisamente annoiando.

Francesca Fagnani in pantaloni: 6

Il secondo look ci sta facendo rivalutare decisamente il primo. Bella la scelta dei pantaloni sul palco dell'Ariston (potrebbe essere una prima mondiale per una co-conduttrice) ma il top finisce per gridare vendetta insieme a tutto l'outfit. Rimandata.

Giorgia senza capo né coda: 4

Forse è un due pezzi, forse è una tutina. Forse, anzi sicuramente, quegli stivali non c'entrano nulla con il look-pagliaccetto di paillettes sui toni del blu adatto a una serata a Fregene nel 2001 più che al palco dell'Ariston. Non si sa come andrà la classifica, ma il premio della peggio vestita l'ha già vinto.

Articolo 31 gelatai: 5

Forse pensavano di fare concorrenza a Massimo Ranieri abbagliandoci, questa volta, con il loro bianco. Va bene rievocare gli anni del successo, ma qua siamo al total look gelataio anni Duemila. Che delusione.

Massimo Ranieri catarifrangente: 6

La voce è superlativa, la prestazione pure. Ma quella giacca ci costringe a chiudere gli occhi ogni tre per due: lucida con bavero lucido, quasi catarifrangente. Massimo, ripensaci.

Francesca Fagnani bella ma non balla: 7,5

Scollatura versione maxi, trasparenze sulla gonna. L'abito firmato Giorgio Armani è sfavillante e le sta bene, ma aleggia su di noi (e sul palco) il dubbio che non sia proprio il modello giusto per lei. Attendiamo i prossimi look.

I Modà: 6

Con quei gilet a losanghe un po' troppo bandoleri stanchi. Il nostro voto ne risente

Will: 7

Sembra Sangiovanni anche nel look: total white un po' troppo anni 2019 ma il completo dal taglio dritto gli sta bene, lui è giovane e noi lo perdoniamo.

Gianni Morandi: 8

Gianni abbandona il look in velluto tipo tappezzeria della prima serata per uno smoking con profilo di paillettes (in pendant con quello del compare Ama), ed è subito meno 10 anni. Poi si presenta con la scopa ed è subito + 10 punti.

Amadeus in paillettes: 7

Niente di nuovo sotto il sole (tranne che d'ora in poi smetteremo di dargli un voto, volendogli bene lo stesso).