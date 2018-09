di Gustavo Marco Cipolla

Nuove idee di eleganza dalle passerelle di New York dove il designerha deciso di far sfilare sulla catwalk, per la collezione spring-summer 2019, le celebri calzature Havaianas abbinandole alle sue creazioni. La scelta non è casuale e dipende da un aumento di popolarità dato da blogger e fashion influencer che partecipano ormani,comme d'habitude, alle settimane della moda europee di Milano, Londra e Parigi e, non da ultima, Roma con la kermesse Altaroma.Il designer australiano, noto non solo per il suo talento nel fashion system ma anche per aver vestito sui più importanti red carpet internazionali celebrities e premi Oscar del calibro di, ha scelto per la sua ultima collezione tre “Top” style Havaians (white, blue navy e total black) che sposano ogni outfit in passerella. «La collezione primavera- estate approfondisce il concetto di privacy, analizzando ciò che è interno ed esterno attraverso l'esplorazione di tessuti, elementi di pizzo e lingerie», ha dichiarato lo stilista che ha aggiunto «i look delle sfilate sono stati abbinati ad un paio di Havaianas, la cui semplicità bilanciava gli elementi più complessi della collezione e riconosceva la spinta casual in corso della moda». Comfort, praticità e stile minimal delle Havaianas abbracciano il concetto di lusso, in una rivoluzione estetica che non dimentica il sogno di libertà che è tipico del brand brasiliano di flip-flop, nato nel 1962 e che con 400 modelli ogni anno continua ad essere uno dei simboli dell'estate e a fare tendenza. Questa volta debuttando durante la settimana della moda newyorkese e regalando una nuova visione della moda che mescola allo stile sofisticato un tocco di essenzialità grazie al marchio sudamericano.