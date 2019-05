Sogni di diventare top model? Ecco l'occasione /I casting

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Elite Model Look, il più autorevole contest internazionale di model scouting – giunto quest’anno alla 36esima edizione - offre a giovani aspiranti modelle e modelli un’opportunità unica e concreta di realizzare il proprio sogno e di costruire una carriera di successo seguendo le orme di icone come Cindy Crawford, Stephanie Seymour e Gisele Bündchen. È proprio grazie al concorso Elite Model Look che hanno preso il via le carriere di alcuni dei più interessanti volti femminili e maschili del momento, come Vittoria Ceretti (Elite Model Look Italia 2012), Greta Varlese (Elite Model Look Italia 2014), Matilde Rastelli (Elite Model Look Italia 2015), Serge Rigvava (Elite Model Look Austria 2014) e Davidson Obennebo (Elite Model Look Nigeria 2016), solo per citarne alcuni.I candidati per la categoria digital influencer riceveranno attaverso EML Superstar App degli inviti a partecipare a digital challenge su Instagram e saranno valutati sulla base delle loro performance dal team di Influencer agents di Elite Model World. Alla fine del concorso nazionale sarà selezionato un vincitore o una vincitrice che parteciperà alla Elite Model Look World Final nella veste di EML National Ambassador con la possibilità di vincere un contratto di due anni con Elite Model World Group.Cittadinanza italianaEtà compresa tra i 14 e i 26 anniTra maggio e giugno i model manager di Elite Model World incontreranno invece i candidati per la categoria modelle e modelli in occasione di un casting tour nazionale ospitato da Rinascente nel corso quattro tappe:Alla fine del contest nazionale una ragazza e un ragazzo rappresenteranno a fine anno l’Italia alla 36esima edizione Elite Model Look World Final con la possibilità di vincere un contratto di tre anni con Elite Model World Group.Cittadinanza italianaEtà compresa tra i 14 e i 26 anniPer le ragazze: essere alte minimo 172 cmPer i ragazzi: essere alti minimo 183 cmVisitare il sIto www.elitemodellok.com e nella sezione APPLY compilare la domanda di iscrizione inserendo i dati richiesti e allegando 3 fotografie (primo piano, mezzo busto e figura intera).