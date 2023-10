Da Elisabetta Canalis a Belén Rodriguez e Bianca Balti, la moda sposa di Alessandro Angelozzi seduce le star

Virtuosismi sartoriali, sperimentazioni materiche, nervature millimetriche e il fascino dell’Haute Couture che, da sempre, seduce le star dello showbiz. Un omaggio alla raffinatezza e all’artigianalità nella collezione bridal 2024 presentata da Alessandro Angelozzi durante la settimana della moda parigina con 45 abiti da sposa che, catturati dagli scatti d’autore in bianco e nero del fotografo Andrea Varani, regalano suggestioni emozionali e visive.

Martina Stella, Elisabetta Canalis, Juliana Moreira e suo marito Edoardo Stoppa, Eleonora Daniele e Francesca Cipriani sono solo alcune delle celebrities che hanno scelto lo stile inconfondibile del designer abruzzese per pronunciare il fatidico “sì” nel grande giorno.

La modella e influencer brasiliana Sofia Resing è la musa della linea, ritratta in uno degli scenari naturali più iconici dello Stivale, la "Tonnara di Scopello", sfondo mozzafiato che esalta al massimo le proposte di Angelozzi, intrise di glamour e allure mediterranea. Con oltre trent’anni di carriera alle spalle, il talentuoso couturier ha vestito le bellissime Bianca Balti, Belén Rodriguez, Irina Shayk, Rocio Muñoz Morales, Nina Seničar, Elena Santarelli, Cristina Chiabotto e Megan Gale, tutte testimonial di un sogno che si tramuta in realtà tramite preziosi modelli da fiaba.

All’Hotel Le Bristol Paris, nel corso della fashion week, Angelozzi esplora i valori puri, gli amori, i profumi e le sensazioni olfattive, elementi spesso trascurati nella contemporaneità. Così il suo debutto nella Ville Lumière ripercorre il passato, volando indietro nel tempo fino a quell’epoca lontana in cui l’autenticità era un imperativo, e fa brillare il made in Italy attraverso le tipiche tecniche tailoring. Ogni creazione richiede circa 300 ore di lavoro in sartoria, un esempio di meticolosa manifattura rigorosamente italiana.