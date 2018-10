Se gli stranieri fanno incetta dei gioielli del made in Italy la colpa non è solo della politica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Caro direttore,mi si stringe il cuore ogniqualvolta prestigiosi simboli del made in Italy si trasferiscono in mani straniere. A distanza di pochi giorni, i brand Versace dell'alta moda e Candy elettrodomestici della famiglia Fumagalli sono divenuti rispettivamente proprietà di Michael Kors imprenditore statunitense nella moda e nel prét-à-porter, e dell'azienda cinese Qindao Haier leader mondiale nella produzione di lavatrici. Prevedo in arrivo altre dismissioni per sfinimento, dopo più di un decennio di crisi che pare divenuta endemica in assenza di iniziative politiche per superarla. Assistere alla perdita di realtà produttive in buona salute e in divenire, per un paese in sofferenza è ingiustificabile e sconsolante. Ritengo che sarebbe saggio porvi rimedio. Giacché non sarà di certo il reddito di cittadinanza con altro disavanzo, uno stimolo alla crescita come affermano Di Maio e Salvini per contenere le perdite derivanti dalle cessioni descritte. Né le opposizioni hanno titolo di ergersi a paladine del rigore, quando a loro volta alla guida del paese sono ricorse ai mercati finanziari per distribuire bonus con dovizia. Allo stato dell'arte il paese è a brandelli, con un sistema produttivo decimato e uno spirito d'impresa al ribasso per le difficoltà ad intraprendere da intralci burocratici e oppressioni fiscali.Caro lettore,la politica industriale non ha mai occupato i primi posti dell'agenda dei nostri governi. Nè di quello in carica nè di quelli che lo hanno preceduto. Ma prima di addossare colpe e responsabilità, consideriamo anche qualche numero e qualche dato di fatto. Michael Kors, il gruppo americano che ha preso il controllo di Gianni Versace per quasi 2 miliardi di euro, è una realtà industriale di prima generazione e ha un fatturato di circa 4 miliardi di euro. In altre parole ha una storia simile e una dimensione non troppo superiore a quella dei principali gruppi della moda italiani. Eppure Kors ha trovato la forza finanziaria e le energie strategiche di prendersi Versace e prima ancora un marchio di scarpe di lusso come Jimmy Choo. Come mai gruppi italiani non hanno fatto altrettanto? Nel settore del lusso, nel corso dell'ultimo decennio, i gruppi stranieri hanno fatto shopping dei nostri marchi. Salvo rare eccezioni, non è accaduto l'inverso: siamo stati quasi sempre prede, raramente predatori. Colpa dei governi? Colpa della politica? Forse non solo. La realtà è che noi italiani siamo dotati di grande spirito creativo e imprenditoriale, ma scontiamo ancora un ritardo culturale sul piano gestionale e manageriale. Soprattutto quando i mercati impongono di confrontarsi con dimensioni globali ed equilibri azionari più complessi di quelli familiari o locali.