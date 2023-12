Non è un caso e non è solo un problema economico se in Italia si vendono molte meno auto elettriche

Caro direttore,

nel nostro paese l'auto green stenta a decollare. Mentre nel resto d'Europa il peso delle vendite di vetture elettriche supera quello del diesel, in Italia l'immatricolato non arriva al 4 percento. Ai costi ancora troppo elevati si aggiunge il numero esiguo delle colonnine di ricarica. Di questo passo non riusciremo a colmare il gap con gli altri paesi.

Gabriele Salini



Caro lettore,

le cose non succedono mai per caso.

Se in Italia la quota di mercato delle auto elettriche pure, cioè non le ibride, è del 3,9% contro il 18,6% della Germania o il 15,4% della Francia e se nel nostro Paese, nonostante recenti segnali di crescita, l'atteggiamento di chi compra un'auto continua ad essere, in prevalenza, scettico o negativo verso le vetture cosiddette green, ci sono molte ragioni. Di carattere economico, ma non solo. Cominciamo con il dire che le auto elettriche hanno un costo iniziale ancora sensibilmente superiore a quelle tradizionali. Hanno inoltre un'autonomia inferiore, scontano una carenza di infrastrutture di rifornimento (soprattutto sulle autostrade) e tempi di ricarica decisamente più lunghi. A questo si aggiunge il fatto che nel nostro Paese, inutile negarlo, c'è una maggiore ostilità "culturale" nei confronti dell'elettrico rispetto ad altri paesi europei non solo del Nord. La dimostrazione viene anche da un recente sondaggio: il 53% delle persone interpellate considera il ridotto impatto ambientale un elemento decisivo per la scelta di un'auto elettrica. Ma il restante 47%, cioè quasi la metà, non dà alcun peso a questo elemento. Comunque sia, l'effetto combinato di questi freni, oggettivi e soggettivi, fa sì che le vetture green in Italia rappresentino, di fatto, ancora un mercato di nicchia e quasi totalmente appannaggio di un consumatore economicamente di medio-alto livello, benestante se non ricco. Una realtà che è confermata dalle scelte di acquisto: tra i modelli più venduti in Italia al primo e al secondo posto ci sono due Tesla, cioè due auto dal costo di almeno 45 mila euro, mentre al terzo e al quarto la Fiat 500 e la Smart Fortwo, cioè due classiche seconde o terze auto. In Francia a ottobre la vettura green più venduta è stata invece la Dacia Spring, che costa circa la metà delle Tesla. È del tutto evidente che se si vuole dare impulso alle vendite di auto elettriche bisogna rimuovere i molti ostacoli che, a torto o a ragione, ne scoraggiano l'acquisto. A cominciare da una più incisiva politica di incentivi e di sensibilizzazione. Certamente non bastano le prediche ecologiste.